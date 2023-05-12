Анкара, 12 мая, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что не может допустить нападок оппозиции на президента России Владимира Путина и на Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Эрдоган сказал, что лидер оппозии Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Путина, на Россию.

«Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — заявил президент Турции 12 мая на митинге в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, Кемалю Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы в Турции, заявил Эрдоган.

Эрдоган, в свою очередь, ответил, что в выборы вмешиваются США, Британия, Германия и Франция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Турции. Он подчеркнул, что РФ не вмешивается в электоральные процессы других государств.