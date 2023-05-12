РИА Новости: в Луганске незадолго до ракетного удара упал дрон американского производства

Луганск, , 22:48 — REGNUM Незадолго до ракетного удара в центре Луганска упал дрон американского производства. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Луганск Eirien

БПЛА был обнаружен во дворе жилого дома. Предполагается, что он потерпел крушение из-за столкновения с кровлей здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак».

По предварительным данным, мирные жители не пострадали.