В Луганске незадолго до ракетного удара упал дрон производства США
РИА Новости: в Луганске незадолго до ракетного удара упал дрон американского производства
Луганск, 12 мая, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Незадолго до ракетного удара в центре Луганска упал дрон американского производства. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
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Луганск
БПЛА был обнаружен во дворе жилого дома. Предполагается, что он потерпел крушение из-за столкновения с кровлей здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак».
По предварительным данным, мирные жители не пострадали.