Мелитополь, 12 мая, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Вечером 12 мая на севере Мелитополя был слышен мощный взрыв. В нескольких районах в домах нет воды, света и, соответственно, интернета. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Отмечается, что почти в 22:00 в квартале Микрорайон на севере Мелитополя в домах пропало электричество, был слышен звук взрыва. Потом не стало и воды.

«Районы Ханда, Красная горка и Микрорайон ночью 13 мая остаются без электроснабжения», — сообщили власти города.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ России задержали жителя Крыма, который передавал украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону специальной военной операции. 34-летний мужчина отправлял видео перемещения российской техники в чат-бот украинского Telegram-канала. Информация попадала к ВСУ и была использована для нанесения ракетных ударов.