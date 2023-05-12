Боррель: отношения ЕС с Китаем могут ухудшиться из-за разногласий по ситуации на Украине

Стокгольм, , 22:29 — REGNUM Отношения ЕС и Китая не смогут нормально развиваться, если власти КНР не будут подталкивать Россию к выходу с территории Украины. Об этом на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Ministerie van Buitenlandse Zaken

Он призвал Китай сыграть свою роль в достижении справедливого мира.

При этом Боррель указал КНР на другие важные аспекты в выстраивании отношений с ЕС. В частности, на несбалансированную торговлю, которая отражается на экономической безопасности.

Он подчеркнул, что ЕС будет и дальше выступать за сохранение статус-кво на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

Боррель считает, что правительство КНР сможет получить выгоду из любого возможного варианта исхода специальной военной операции РФ на территории Украины.