Зеленский ввёл санкции против более 15 предприятий, связанных с российской военной промышленностью

Киев, , 22:22 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против нескольких юридических и физических лиц, связанных с российской военной промышленностью. О своём указе он заявил в видеообращении в Telegram-канале 12 мая.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Утверждены санкционные пакеты, которые продолжают наш курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности», — сказал он.

Таким образом, санкции коснулись российских компаний: «Роскосмос», акционерное общество «Глонасс», «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», «Ультран Электронные Компоненты», «Электроиндустрия-2000», «Ивановская текстильная компания», «Спецвоенпром», «Вознесенская швейная фабрика», «Темниковская швейная фабрика», «Спецвоенмед», «Трансметалл», предприятия производственно-технологической комплектации «Промснабкомплект», фирмы «Электрон», научно-производственного объединения «Андроидная техника», Избербашского радиозавода имени Плешакова, завода «Микропровод», Самарского завода «Коммунар», Завода автономных источников тока, а также ещё нескольких российских предприятий.

Кроме того, рестрикции введены против ряда белорусских юридических лиц, среди которых компания «Вистан», Оршанский станкостроительный завод «Красный борец», Гомельский завод станков и узлов, предприятие «СтанкоГомель».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием «Запорожсталь» бизнесмена Рината Ахметова, ввёл лидер киевского режима 12 мая.

Он также объявил о запуске процедуры конфискации «российской доли».