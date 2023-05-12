Полковник Макгрегор заявил, что Киев потерял около 10 тыс. единиц бронетехники

Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Киевский режим, по предварительным подсчётам, потерял на поле боя 10 тыс. единиц бронетехники. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Подбитый танк ВСУ (с) РИА Новости

«Мы полагаем, что украинская армия потеряла с начала войны около 10 тыс. единиц боевой бронетехники», — заявил американец, добавив, что ВС России эффективно выслеживают и уничтожают поставляемую на Украину технику.

По его словам, потери, которые понёс Киев в боевой технике, восполнить практически невозможно. При этом передача Украине дополнительного вооружения, отметил Макгрегор, не принесёт никому пользы, за исключением американского военно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что российские военные на соледарском направлении уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ. Он отметил, что пехота ВСУ атаковала позиции российских войск при поддержке бронетехники. В наступлении принимали участие в том числе танки Leopard.