Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Гражданин России Владислав Клюшин, осуждённый в Соединённых Штатах Америки и ожидающий определения меры наказания, отказался от сделки со следствием. Об этом 12 мая сообщил посол РФ Анатолий Антонов после посещения россиянина.

Анатолий Антонов © Сергей Гунеев/РИА Новости

Американские власти обвиняют учредителя IT-компании «М13» в инсайдерской торговле ценными бумагами. Ранее Bloomberg сообщило, что экстрадированный из Швейцарии в США российский бизнесмен якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В феврале суд присяжных признал Клюшина виновным по делу о киберпреступлениях.

«Делались намёки в отношении возможной сделки. Я подтверждаю, что наш соотечественник от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым», — сказал посол в ходе встречи с журналистами.

Антонов добавил, что в случае вынесения вердикта в отношении сроков нахождения Клюшина в тюрьме команда гражданина России оспорит вердикт и будет добиваться освобождения соотечественника.

Антонов не стал высказывать предположений, каким может быть срок наказания, но дал понять, что речь, по-видимому, идёт о многих годах. По словам главы дипмиссии, защита Клюшина исходит из «надуманности обвинений».

Говорить о включении россиянина в обменную сделку посол также отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Палату представителей Конгресса США 10 мая был внесён проект резолюции в котором предлагается потребовать от России «немедленного» освобождения арестованного сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвать высших руководителей США обсуждать этот вопрос с руководством России.

Также американские парламентарии настаивают на предоставлении консульского доступа к Гершковичу и освобождении арестованного за шпионаж другого гражданина США — Пола Уилана.