Луганск, 12 мая, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак находится в Луганской Народной Республике, при обстреле Луганска 12 мая он не пострадал, передают информагентства со ссылкой на пресс-службу партии.

ИА REGNUM Андрей Турчак

Турчак вместе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и депутатами совета республики принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику защитникам Донбасса. 12 мая, в годовщину референдума 2014 года о независимости, в ЛНР празднуют День Республики.

«С ним (Турчаком. — Ред.) всё в порядке», — сообщили в пресс-службе «Единой России».

В Луганске около 18:20 мск 12 мая прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Полипак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

Для обстрела Луганска ВСУ, скорее всего, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 километров, предположил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, отметила в свою очередь сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия, но пока не разобраны завалы, говорить о возможных пострадавших нельзя, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Пожарные и сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются, рассказал Пасечник. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) добавили, что тип вооружения, использованного ВСУ для нанесения удара, уточняется.