Минобороны: электронные письма с повестками рассылают украинские провокаторы

Москва, , 21:37 — REGNUM Министерство обороны России предупредило граждан страны о рассылке украинскими провокаторами фейковых электронных «повесток» с целью получения доступа к персональным данным россиян.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учётных данных», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в рассылаемых письмах содержится вредоносное программное обеспечение, которое передаёт злоумышленникам персональные данные.

В министерстве отметили, что своими действиями украинские провокаторы пытаются оказать информационно-психологическое воздействие на население России. Минобороны призвало граждан быть бдительными, не передавать свои персональные данные в непроверенные организации и не публиковать их в открытом доступе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 10 мая подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе. Глава государства поручил правительству и властям в регионах обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и с их проведением.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ) заявил, что после принятия закона об изменении призывного возраста на военные сборы могут начать призывать граждан старше 30 лет, не служивших в армии. Отправить на сборы могут и тех, кто находится в запасе. Это позволит создать обученный мобилизационный резерв.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней бумажной форме, в ряде регионов они будут дублироваться электронным способом.