Reuters: глава МАГАТЭ Гросси представит СБ ООН соглашение с Москвой и Киевом о защите ЗАЭС

Нью-Йорк, США, , 21:19 — REGNUM Глава Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в мае планирует представитель Совету Безопасности ООН (СБ ООН) соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырёх дипломатов.

Рафаэль Гросси (с) РИА Новости

По словам одного из собеседников агентства, проект договора выглядит многообещающе. Другие утверждают, что руководство киевского режима, которое долгое время сопротивлялось подписанию документа, теперь выступает за его принятие — в то время как Москва якобы сопротивляется проекту.

Точная дата передачи документа в СБ ООН пока не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая генеральный директор МАГАТЭ назвал ситуацию в районе Запорожской АЭС «потенциально опасной». Гросси уточнил, что эксперты агентства, находящиеся на станции, как и прежде, слышат звуки обстрелов. По словам главы МАГАТЭ, обстрелы были слышны, в частности, 5 мая.