Тверь, 12 мая, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание правительства региона. Основной вопрос повестки касался готовности к летней оздоровительной кампании 2023 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Открывая заседание, глава региона отметил работу всех структур, участвовавших в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, обеспечении безопасности, работе с ветеранами. Также Игорь Руденя поблагодарил молодёжь Верхневолжья, в частности юнармейцев, которые принимали активное участие в праздничных событиях. «Нужно отдать должное воспитателям, руководителям, всем тем, кто занимается с нашей молодёжью. Считаю, что мы не зря тратим огромное количество сил и времени для этого. Дети — наши лучшие инвестиции. Мы видим благодарность, которая идёт от нашего подрастающего поколения в адрес всей Тверской области, старшего поколения», — подчеркнул Игорь Руденя.

Подготовка к организации летнего отдыха детей и подростков в Верхневолжье в 2023 году началась заблаговременно. В апреле Игорь Руденя поставил задачи, которые касались ремонта и готовности учреждений к приему ребят, соблюдения требований пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-противоэпидемического режима, кадрового наполнения. Приоритетной задачей глава региона обозначил также организацию содержательной части летнего отдыха, чтобы у каждого ребёнка была возможность развивать свои таланты и способности, приобретать новые знания, заниматься общественно полезным трудом, творчеством и приобщаться к спорту.

«Ключевое внимание необходимо уделить и здоровью наших детей, и, конечно, вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения. Это встречи с героями специальной военной операции, участие детей в подготовке писем и посылок для наших бойцов и командиров, которые сегодня выполняют государственные задачи по защите интересов Российской Федерации», — сказал глава региона. Игорь Руденя напомнил, что всем детям из семей участников специальной военной операции должны быть предоставлены возможности получить путевки в лагеря отдыха. Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании также будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Проведение летней оздоровительной кампании должно находиться на постоянном контроле Министерства образования и администраций муниципалитетов Верхневолжья, подчеркнул губернатор. Отдохнуть и набраться сил этим летом смогут 65 666 детей. В 2022 году в лагерях провели время более 55 тысяч детей.

Всего в 2023 году в Тверской области планируется работа 867 организаций отдыха, что на 231 больше, чем в прошлом году. Это 490 лагерей дневного пребывания, в том числе впервые в этом году они откроются на базе 38 организаций дополнительного образования, а также 317 лагерей труда и отдыха, 22 загородных и 38 палаточных лагерей.

Впервые в этом году для учащихся начальных классов на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» в Вышневолоцком округе с 25 мая по 2 июня пройдет областная смена «Содружество орлят России», участниками которой станут 80 детей. Старт же летней оздоровительной кампании в регионе во всех лагерях будет дан 1 июня с проведения Дня российского движения детей и молодёжи «Движение первых». А профильная смена этого движения «Время первых» с 1 июня будет организована на базе лагеря «Чайка» в Вышневолоцком округе.

В этом году продолжится проведение университетских смен — для студентов из Луганского педагогического университета и Горловского университета иностранных языков на базе Тверского госуниверситета пройдёт цикл просветительских и культурных мероприятий по изучению истории русского языка, культуры России и Тверской области. В лагерях Тверской области запланированы мероприятия ко Дню русского языка, Дню России, Дню памяти и скорби и другим значимым датам.

В Верхневолжье в этом году будет реализована программа «Лето69VекторОткрытий», куда войдут мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, изучению достопримечательностей Верхневолжья, формированию здорового образа жизни, интереса к естественным наукам, приобщению к православной культуре и изучению русского фольклора, выработке навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. Ключевым в программе является проект «Герои нашего времени» — встречи с выдающимися людьми тверского региона и с участниками боевых действий.

В лагерях с дневным пребыванием пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». А лучшие команды встретятся на зональных играх, которые 9 июня, в единый день проведения «Зарницы», пройдут Нелидовском, Осташковском, Удомельском, Кашинском округах и Торжокском районе. Кроме этого, в этом году особое внимание будет уделяться реализации программ дополнительного образования туристско-краеведческой и спортивной направленности. Это однодневные походы, посещение знаковых мест Верхневолжья.

Также дети из лагерей с дневным пребыванием смогут принять участие в межмуниципальных летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадками их проведения станут Западнодвинский, Осташковский, Вышневолоцкий, Ржевский, Краснохолмский округа, а также Тверь, Калининский и Калязинский районы. Приоритетной задачей является обеспечение лагерей квалифицированными педагогическими кадрами.

В Тверской области реализуется региональный проект «Центр вожатых», по которому в 2023 году обучение прошли 735 человек. Образовательные мероприятия были организованы на базе Тверского госуниверситета, Тверского и Торжокского педагогических колледжей, Старицкого и Калязинского колледжей, Бежецкого медколледжа и Бежецкого колледжа им. А. М. Переслегина.

Всего летнюю оздоровительную кампанию в Тверской области будут обеспечивать свыше 7500 сотрудников, из них более 3300 педагогических работников, а также медработники, работники пищеблока и другие специалисты. На протяжении лета в Тверской области будет работать телефон «горячей линии» по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи: 8-904-001-85-51.