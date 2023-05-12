Роспотребнадзор предписал МГУ провести противоэпидемические мероприятия из-за выявления кори

Москва, , 21:05 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Москве предписало руководству МГУ провести противоэпидемические мероприятия после выявления кори у одного из студентов исторического факультета, сообщили в пресс-службе управления 12 мая.

Главное здание МГУ Александра Просвирникова © ИА REGNUM

«В связи с регистрацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий», — сказано в сообщении.

Начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты меры для недопущения распространения заболевания, отметили в Роспотребнадзоре. В здании университета на Ломоносовском проспекте проведена дезинфекция, проводится вакцинация студентов и преподавателей, которые не были привиты и ранее не болели корью, сообщили также представители службы.

2 мая в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора заявили, что в МГУ из-за подозрения на заболевание корью одного из студентов факультета вычислительной математики и кибернетики началось эпидемиологическое расследование. Был выявлен круг людей, которые находились в контакте с заболевшим.

Руководители МГУ в тот же день выпустили приказ о переводе второго учебного корпуса вуза на дистанционное обучение до 17 мая. В этом корпусе (расположен на Ленинских горах) находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.