Боец ВС РФ: удар по Луганску похож на совместное действие дрона и ракеты

Луганск, , 21:10 — REGNUM Для удара по Луганску украинская армия могла задействовать коммерческие дроны, которые были переоборудованы для военных целей, сказал ИА REGNUM на условиях анонимности боец 1-го армейского корпуса ВС России (ранее — Народная милиция ДНР).

Ракета ADM-160 MALD (сс) Air Force Armament Museum

Собеседник указал на сообщения о том, что незадолго до взрывов в Луганске местные жители наблюдали в небе над городом беспилотный летательный аппарат.

«По очертанию очень похоже на китайский беспилотник Migun 5. Такие кстати использовались для атаки на нефтебазам в Ростовской, Луганской областях. Новошахтинский НПЗ тоже они атаковали. Так что если кадры подлинные, то могли использовать дрон для атаки на завод Poly-Pack в Луганске», — отметил собеседник издания.

При этом источник указал на то, что рядом с местом удара были обнаружены обломки сбитой американской ракеты ADM-160 MALD, предназначенной для постановки помех. «Возможно, имел место комбинированный удар. Использование таких ракет объясняет, как дроны могли полететь так близко к Луганску, минуя ПВО. Однако пока 100% доказательства того, что удар был нанесён при помощи британских авиабомб — нет», — резюмировал источник REGNUM. Информацию об обнаружении обломков ракеты ADM-160 MALD обнародовало в том числе RT в своем Telegram-канале.

В Луганске 12 мая прогремели два взрыва. В этот день в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км, однако подтверждения этой информации пока нет.

ВСУ выпустили две ракеты по Луганску, сообщило вечером 12 мая представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).