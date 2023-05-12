Власти ЛНР: ВСУ выпустили по Луганску две ракеты, информация о типе вооружений уточняется

Луганск, , 20:51 — REGNUM Вооружённые силы ВСУ выпустили две ракеты по Луганску. Об этом 12 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия удара ВСУ по Луганску Кадр из видео

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:30 (совпадает с мск) по городу Луганск с применением двух ракет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км, однако подтверждения этой информации пока нет.

Экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ ударили по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске.