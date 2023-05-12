Бербок заявила, что военные поставки в Россию означают участие в конфликте на Украине

Стокгольм, , 20:48 — REGNUM Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в конфликте на Украине.

Анналена Бербок © Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

«И уж тем более не путём поставок материалов военного назначения, поскольку поддержка этой войны с помощью оружия означала бы участие в ней», — заявила дипломат в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза, проходящей в Швеции.

Бербок призвала мировые страны не поддерживать специальную военную операцию России на территории Украины, добавив, что западные страны продолжат передавать артиллерию и боеприпасы руководству киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего вступления на заседании ПАСЕ 24 января Бербок заявила, что страны Европы должны оказывать помощь Украине вместе, а не играть в игру «найди виновного».

«Потому что мы сражаемся в войне против России, а не друг против друга», — заявила глава МИД Германии.

Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что слова главы МИД Германии прямо свидетельствуют, что Запад ведет войну против России.