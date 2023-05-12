Сенатор от ЛНР Лантратова: при обстреле Луганска гражданские лица не пострадали

Луганск, , 19:57 — REGNUM По предварительным данным, гражданские лица не пострадали при ударе ВСУ по Луганску 12 мая, сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Она отметила, что ВСУ обстреляли мирные объекты Луганска в день, когда в ЛНР празднуют День республики.

«Пустить ракеты по мирному городу именно сегодня, когда вся Республика отмечает праздник — высшее проявление бессилия, цинизма и злобы. Праздничный день испортили украинские нацисты, выпустив по городу две ракеты. Они упали на здание бывшего машиностроительного завода. По предварительным данным, гражданское население не пострадало», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Луганске около 18:20 мск прогремело не менее двух взрывов . Очевидцы сообщают о поднимающемся густом чёрном дыме. Сотрудники спасательных и силовых служб уже находятся на месте происшествия.

По предварительной информации, удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Полипак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100». Для обстрела Луганска ВСУ, скорее всего, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 километров , предположил ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.