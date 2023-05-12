Экс-посол в ЛНР Мирошник сообщил, что ВСУ ударили по предприятию Poly-Pack в Луганске

Луганск, , 19:59 — REGNUM ВСУ ударили по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске, началось возгорание, сообщил 12 мая экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

«Прилёт по Луганску в районе предприятия Poly-Pack, расположенного на территории бывшего сотого завода», — написал он, добавив, что жители видят густой дым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км, однако подтверждения этой информации пока нет.