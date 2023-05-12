Лондон, 12 мая, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен тем, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседнее государство с восточноевропейской страной. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Peter Kneffel/dpa/picture-alliance/ТАСС Ливерпуль

«С самого начала я считал, что если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу», — цитирует издание украинского лидера.

По мнению украинского президента, конкурс должен был проходить в Словакии, Польше или «в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться».

Авторы статьи обратили внимание, что недовольство президента Украины прозвучало на фоне предоставления Великобританией руководству киевского режима ракет большой дальности Storm Shadow.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение». Организаторы отказ объяснили тем, что на конкурсе существует запрет на политические или аналогичные заявления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президенту Украины напрасно отказали в возможности выступить в финале «Евровидения». По её мнению, он «составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию».