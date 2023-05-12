«Страна. ua» опубликовала видео последствий взрывов в центре Луганска

Луганск, , 19:50 — REGNUM Видео последствий взрывов в центре Луганска опубликовал 12 мая Telegram-канал издания «Страна. ua». На кадрах видно, как высокое облако чёрного дыма поднялось в небе над городом, а также разрушенное здание. на месте работала пожарная машина.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км.