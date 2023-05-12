Луганск, 12 мая, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Видео последствий взрывов в центре Луганска опубликовал 12 мая Telegram-канал издания «Страна. ua». На кадрах видно, как высокое облако чёрного дыма поднялось в небе над городом, а также разрушенное здание. На месте работала пожарная машина.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День Республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км.