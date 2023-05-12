Москва, 12 мая, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В марте 2023 года рождаемость в России в годовом выражении снизилась на 3,2%, смертность — на 21,1%, сообщили 12 мая в Росстате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мать с ребенком

Статистики сообщили, что в марте 2023 года родились 111,7 тысячи человек, умерли — 158,6 тысячи человек. Годом ранее показатели составляли 115,5 и 201 тысяча человек соответственно.

По итогам первого квартала 2023 года в России родилось 311 тысяч человек, умерло 459,8 тысячи человек. Годом ранее показатели составляли 320,4 и 584,6 тысячи человек соответственно. За квартал рождаемость снизилась на 2,9%, смертность — на 21,4%.

Естественная убыль населения по итогам первого квартала составила 148,7 тысячи человек. Показатель за аналогичный период 2022 года — 264,3 тысячи человек, естественная убыль населения снизилась на 43,7%

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко заявил, что власти рассматривают возможность применения дополнительных мер поддержки демографии. Льготные ипотечные программы для семей — одна из значимых мер поддержки, отметил президент.

В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России выросла в 2022 году на 2,7%, до 72,8 года. Кроме того, отмечается снижение смертности в стране, сказал президент. Поддержка этих тенденций — важнейшая задача для всех уровней власти, добавил Владимир Путин.