Финалисты конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» получили назначения

Херсон, , 19:45 — REGNUM Финалисты конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» получили назначения в органы власти и образовательные учреждения региона. Об этом 12 мая говорится в пресс-релизе организаторов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы рады объявить о состоявшихся назначениях пятерых финалистов: нет сомнений, что им удастся применить все свои управленческие таланты и способности на благо развития Херсонской области», — заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что по итогам конкурса были определены 12 финалистов.

Главным специалистом в Министерстве образования и науки Херсонской области назначена директор Приморской школы Скадовского муниципального округа Ирина Бачинская, ведущим специалистом отдела образования Управления образования при Военно-гражданской администрации города Херсон стал учитель биологии, географии и химии Дмитрий Богомолов.

На должность заместителя руководителя департамента Министерства цифровизации и массовых коммуникаций области назначен Владимир Массаковский, ранее занимавший пост начальника отдела этого ведомства; на должность и. о. замглавы отдела медицинского образования и науки, подготовки и аттестации медицинских кадров управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения — глава Бериславского медицинского колледжа, врач-невропатолог Илия Останькович; директором образовательного учреждения с углубленным изучением истории, флагманской школы, где будет создан военно-патриотический клуб «Наследники Победы» — Светлана Чуднова.

Полуфинал конкурса прошёл в марте совместно с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область». Ранее состоялось назначение 17 участников конкурса по ДНР.

Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» 21 сентября прошлого года стартовали по инициативе президент России Владимира Путина. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

Принять участие в этих конкурсах могли руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалистов и победителей включат в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности.