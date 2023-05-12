Росстат: годовая инфляция в России замедлилась до 2,31% против 3,51% в марте

Москва, , 19:34 — REGNUM Годовая инфляция в России замедлилась до 2,31% против 3,51% в марте, говорится в сообщении Росстата, опубликованном 12 мая на сайте службы.

Покупатель в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

В месячном выражении, отмечает Росстат, потребительские цены выросли на 0,38%. За период с 3 по 10 мая инфляция оказалась нулевой, а с начала года цены выросли на 2,11%.

В предыдущий отчетный период — с 25 апреля по 2 мая — инфляция в России составила 0,19%.

Служба отмечает, что продовольственные товары в апреле подорожали на 0,29% по сравнению с мартом и подешевели на 0,01% в годовом выражении. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,15% в месячном выражении и подешевели на 0,26% по сравнению с апрелем 2022 года. А стоимость услуг выросла на 0,79% к мартовскому показателю и на 9,43% в годовом выражении.

Ранее Центральный банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году и ждёт её на уровне 4,5–6,5%. Согласно предыдущему прогнозу, который регулятор давал в феврале, инфляцию по итогам года Центробанк ожидал на уровне 5–7%.

По итогам второго квартала, по прогнозам ЦБ, инфляция достигнет минимума и окажется на уровне 3,6%.