Минобороны: оба пилота разбившегося в Крыму военного вертолёта Ми-28 погибли

Джанкой, Крым, , 19:19 — REGNUM Оба пилота разбившегося 12 мая в Крыму военного вертолёта Ми-28 погибли, разрушений и пострадавших на земле, по предварительным данным, нет, сообщили в Министерстве обороны.

Вертолет Ми-28 © Сергей Бобылев/ТАСС

Как сообщалось ранее, Ми-28 упал в районе Джанкоя при выполнении учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии для выяснения причин и обстоятельств происшествия направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.

«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли», — сообщили в Минобороны.

Ми-28 — советский, российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронетехники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.

В апреле 2022 года вертолёт «Ансат», который совершал учебный полет из посёлка Соколовый, упал на территории Кумысной поляны в Саратовской области. Экипаж сумел покинуть вертолёт с помощью парашютов. Ещё один вертолёт «Ансат» санавиации в апреле 2023 года разбился в Волгоградской области при заходе на посадку.