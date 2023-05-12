Москва, 12 мая, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Предложение литовских депутатов переименовать Калининград по примеру Польши в национальный топоним Караляучус — это не что иное, как попытка реинкарнации политики, которую в ХХ веке уже проводили западные оппоненты, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Владимир Трефилов/РИА Новости Андрей Климов

Он отметил, что Литве стоит вести себя сдержанно, потому что есть исторические моменты, воспоминания о которых могут не понравиться местным властям.

«Попытка реинкарнации политики, которуя в ХХ веке уже проводили западные оппоненты, а сейчас проявляется в жонглировании разными терминами. Это своеобразное дежавю на новом историческом витке. На месте Литвы не стоит так забавляться, потому что есть исторические моменты, которые им, мягко говоря, не понравятся, если начнём вспоминать», — подчеркнул Климов.

Сенатор указал, что подобное поведение Литвы и других стран не ново, попытки аннексии российских территорий активно обсуждались Западом ещё в начале нулевых.

«Это не шутка, а реализация масштабного плана Вашингтона по свержению России. Ещё в 2005 году на полях одной из международных встреч с европейскими странами я услышал, как западные политики якобы в шутку обсуждали поглощение России. На вопрос, как они собираются это сделать, тогда ответили — по частям», — подчеркнул сенатор.

Климов также рассказал ИА REGNUM, что на следующей неделе планируется выездное совещание в Калининграде, в рамках которого будет рассмотрен в том числе и вопрос о новой европейской тенденции с попытками переименовать российский город.

Ранее вслед за Польшей депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать российский город Калининград. Политики предложили использовать литовский вариант Караляучус, что по-литовски значит «королевская гора».

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по стандартизации географических названий Польши, действующая при главном геодезисте страны, рекомендовала отказаться от русского названия Калининграда и называть город польским именем Крулевец. Такое решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

На предложение Польши ответил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что Польшу в России следует называть «Варшавским герцогством или Царством Польским в составе РФ как правопреемницы Российской империи», если Варшава примет рекомендации национальной географической комиссии.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что к инициативе Польши не стоит относиться серьёзно.