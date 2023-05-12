Марочко: при обстреле Луганска ВСУ использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км

Луганск, , 19:17 — REGNUM При обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км. Об этом 12 мая заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полёта 150 км», — приводит слова Марочко ТАСС.

Отмечается, что официального подтверждения этой информации не поступало.​​

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.