Маск сообщил, что новым генеральным директором Twitter стала Линда Яккарино

Сан-Франциско, США, , 19:09 — REGNUM Бывший директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино заняла пост генерального директора компании Twitter, сообщил 12 мая Илон Маск.

Линда Яккарино © Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter», — написал Маск на своей странице в социальной сети.

О том, что Илона Маска в должности генерального директора компании, владеющей соцсетью Twitter, сменит Линда Яккарино ранее стало известно изданию Wall Street Journal.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Илон Маск распустил совет директоров компании и стал единоличным руководителем Twitter. Позже американский миллиардер объявил о запуске программы монетизации своего контента в принадлежащей ему соцсети.

Также сообщалось, что Twitter в ближайшее время добавит функцию видео — и аудиозвонков. При этом пользователи соцсети смогут общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона.