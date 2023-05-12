Москва, , 19:04 — REGNUM От занимаемой должности освобождён директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ринат Еникеев © Владимир Трефилов/РИА Новости

Отмечается, что Еникеев ещё 24 марта написал рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. Указ об этом подписан 12 мая.

Еникеев возглавил департамент, который считается одним из ключевых в МЧС, в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что Еникеев подал рапорт об увольнении по собственному желанию, который был подписан в конце апреля. Он считается автором реформы пожарного надзора.

В апреле МЧС покинул заместитель министра генерал-полковник Николай Гречушин. В конце марта от должности был освобождён первый замглавы ведомства генерал-полковник Александр Чуприян.