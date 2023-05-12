The Guardian: главное направление удара ВСУ будет на юге из-за значения Крыма

Лондон, , 19:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в южном направлении из-за политического значения Крыма. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на военного эксперта Эда Арнольда.

Блок-пост в Южном секторе СВО (с) РИА Новости

Эксперт убежден, что Донбасс станет побочным направлением для армии Украины, поскольку для Киева он не несёт ключевого стратегического значения.

«Врезание в российские позиции на востоке не несёт угрозы для Крыма», — сказал аналитик.

Арнольд также считает маловероятной десантную операцию украинских войск через Днепр, так как она имеет высокий риск.

Днём ранее в СМИ появилась информация, что на правом берегу Днепра наблюдается концентрация малых катеров Вооружённых сил Украины. Скопление судов было зафиксировано в Бериславе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации. Все они не соответствуют действительности. Так, добавили в ведомстве, на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем, заключили в Минобороны.