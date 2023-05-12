В Британии раскрыли, где Украина намерена начать контрнаступление
Лондон, 12 мая 2023, 19:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в южном направлении из-за политического значения Крыма. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на военного эксперта Эда Арнольда.
Эксперт убежден, что Донбасс станет побочным направлением для армии Украины, поскольку для Киева он не несёт ключевого стратегического значения.
«Врезание в российские позиции на востоке не несёт угрозы для Крыма», — сказал аналитик.
Арнольд также считает маловероятной десантную операцию украинских войск через Днепр, так как она имеет высокий риск.
Днём ранее в СМИ появилась информация, что на правом берегу Днепра наблюдается концентрация малых катеров Вооружённых сил Украины. Скопление судов было зафиксировано в Бериславе.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Минобороны РФ опровергли заявления, тиражируемыми некоторыми Telegram-каналами, о «прорывах обороны» на различных участках в зоне спецоперации. Все они не соответствуют действительности. Так, добавили в ведомстве, на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем, заключили в Минобороны.