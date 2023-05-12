Глава Минпромторга Мантуров подтвердил намерение Hyundai продать завод в Петербурге

Москва, , 18:57 — REGNUM Южнокорейский автоконцерн Hyundai сообщил Минпромторгу РФ о намерении продать свой завод в Санкт-Петербурге, заявил 12 мая вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге © Алексей Даничев/РИА Новости

«Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято», — сказал он, передаёт ТАСС.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2206 работников завода из 2537.

В конце февраля сообщалось, что правительство города ведет переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai. Комментируя эту информацию, корпорация сообщила, что «рассматривает различные варианты», но решение еще не принято.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко в свою очередь заявлял, что Петербург заинтересован в сохранении автомобильного производства в регионе.

«Город полностью заинтересован в сохранении и профиля производств, и в том числе такой диалог идет и с Минпромторгом, который выражает точно такую же заинтересованность», — подчеркивал Москаленко.