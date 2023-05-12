Минобороны Украины: ВСУ могут ударить по базе Черноморского флота ракетами Storm Shadow

Киев, , 18:47 — REGNUM Киевский режим намерен ударить по базе Черноморского флота РФ в Севастополе дальнобойными ракетами Storm Shadow, полученными от Британии. Сообщение с таким намёком опубликовало 12 мая министерство обороны Украины в Twitter.

Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В соцсети выложена фотография смеющихся президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Риши Сунака.

«Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров», — говорится в подписи под фото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Сунаком, в ходе которого поблагодарил его за поставку Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow и другую военную помощь. до этого глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к накачиванию Украины западным оружием.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Британия после передачи ракет Киеву сама рискует превратиться в опустошенную территорию.