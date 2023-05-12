В Белом доме заявили, что США пока не будут передавать Украине ракеты большой дальности

Вашингтон, , 18:42 — REGNUM США не принимали решения приступить к передаче Украине ракет большей дальности, невзирая на решение Лондона поставить Киеву ракеты Storm Shadow, заявил 12 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби © Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились», — сказал он, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

По информации СМИ, дальность данных авиационных крылатых ракет позволит Киеву наносить удары вглубь территории новых регионов России. Ракеты являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Они запускаются с воздуха, дальность стрельбы составляет более 250 км.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Британия после передачи ракет Киеву «сама рискует превратиться в опустошенную территорию «. Постпред акцентировал, что конфликт на Украине не имел никакого отношения к Великобритании, и выразил надежду, что «не все британцы лишились инстинкта самосохранения».

Между тем британцы негативно отреагировали на эту новость в Daily Mail, оставив комментарии.

«Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу», — написал один из читателей.