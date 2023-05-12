Безсонов: российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на соледарском направлении

Донецк, , 18:29 — REGNUM Российские военные на соледарском направлении уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ. Об этом 12 мая сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Подбитый Leopard Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что пехота ВСУ атаковала позиции российских войск при поддержке бронетехники. В наступлении принимали участие в том числе танки Leopard.

По его словам, танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пыталась оттащить его с помощью БМП, но российские бойцы сожгли обе машины из ручных противотанковых гранатомётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на соледарском тактическом направлении украинские войска пытались перейти в наступление по всей линии фронта.

ВСУ задействовали более 1 тыс. человек и до 40 танков. Они предприняли 26 атак, однако все атаки были отражены российскими войсками, прорывов обороны не допущено.