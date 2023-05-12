«Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года

Москва, , 18:29 — REGNUM Российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире, «Чебурашка» занимает в этом рейтинге 20-е место, сообщает 12 мая профильный портал The Numbers.

Чебурашка Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия

По состоянию на 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате 86,1 млн долларов, сказано в публикации. Кассовые сборы «Вызова», по данным портала, достигли 10,5 млн долларов, но прокат фильма продолжается, напомнили эксперты.

Кассовые сборы «Чебурашки» в российском прокате, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, ещё в феврале 2023 года превысили отметку в 6 млрд рублей. К тому моменту фильм посмотрели 20 миллионов зрителей.

Снятый в космосе фильм «Вызов» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 426 млн рублей за одни выходные в конце апреля 2023 года, сообщали профильные издания.

«Вызов» — первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Съёмки проходили на борту МКС осенью 2021 года с участием режиссёра Клима Шипенко и исполнительницы главной роли Юлии Пересильд. За 12 суток на МКС было отснято около 30 часов материала. В День космонавтики президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям и участникам фильма.

Съёмки «Чебурашки» проходили в 2021–2022 годах в Сочи, Подмосковье и на Кавказе. Премьера состоялась в декабре 2022 года. Фильм является самым кассовым во всей истории российского кинематографа.