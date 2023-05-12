Эксперт Митрахович объяснил, зачем ЕС официально оформляет прекращение поставок нефти по «Дружбе»

Москва, , 18:36 — REGNUM Европейские санкции против России всё больше напоминают клоунаду — ЕС вынуждены вводить новые пакеты санкций для того, чтобы обеспечить выполнение предыдущих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Так он прокомментировал информацию о том, что ЕС хочет официально оформить остановку поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу, но сохранит исключения для южной ветки, питающей нефтью Чехию, Венгрию и Словакию.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия уже прекратила поставки на северной ветке, потому что западные страны отказались от нашей нефти. Германия отказалась от российской нефти в начале 2023 года. Польша потом тоже разорвала последний контракт, при этом обвинив Россию в том, что он не был выполнен», — напомнил Митрахович.

Теперь, как объяснил эксперт, европейцы хотят оформить остановку этих поставок официально, так как это может помочь им с точки зрения ведения арбитражных судебных разбирательств между польскими и российскими компаниями. Непосредственно в вопросе поставок это уже не изменит ничего.

«В северной ветке «Дружбы» есть небольшое количество казахстанской нефти, потому что немцы сказали, что будут договариваться с казахами о замене российской нефти на казахстанскую. Но это, во-первых, небольшие объёмы, во-вторых, злые языки говорят, что казахстанская нефть по своим физико-химическим свойствам не отличима от Urals. Но в любом случае там небольшие объёмы», — сказал эксперт.

Что касается исключений для Венгрии, Словакии и Чехии, то, по словам Митраховича, они могут сохраниться ещё какое-то время.

«Надо понимать, что южная ветка «Дружбы» идёт по территории Украины, а там идут боевые действия. Так что эта инфраструктура находится в зоне риска», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он не исключил и такого варианта, что ЕС придётся срочно изобретать меры, которые выглядели бы как ужесточение давления на Россию.

«Пока у них получается клоунада. Например, 11-й пакет санкций призван обеспечить выполнение предыдущих десяти. А 12-й что будет делать? Добиваться соблюдения 11-го? А 13-й — 12-го? Поэтому им придётся делать вид, что они запрещают что-то новое. А что ещё осталось? Например, южная ветка «Дружбы», — подытожил Митрахович.

На «Дружбу» в Европейском союзе косо смотрят уже давно. Так, 18 апреля 2023 года Польша предложила новый пакет санкций в отношении этого нефтепровода, а заодно призвала положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также установить ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики. Теперь Европейский союз, если верить данным издания Bloomberg, решил официально остановить поставки российской нефти по «Дружбе». Однако предполагается, что в качестве исключений этот ресурс продолжит поступать по южной ветке в Словакию, Чехию и Венгрию. Впрочем, сорвать работу нефтепровода пытаются не только мирными способами. Так, 10 мая появилась информация о том, что в его отношении была совершена попытка теракта на наливном пункте «Брянск».