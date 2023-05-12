Москва, 12 мая, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неправедным решение властей Бельгии о предоставлении киевскому режиму «помощи» за счёт замороженных российских активов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее стало известно, что правительство Бельгии согласовало пакет «военной и гражданской помощи Украине» на сумму в 92 млн евро и намерено получить эту сумму за счёт замороженных российских активов. Отмечается, что половина указанной суммы, 46 млн евро, должна пойти на «военную помощь» Украине в преддверии контрнаступления ВСУ, в частности, на предоставление Украине того вида вооружений, о котором она попросит, вероятно — бронированной техники, вооружений и боеприпасов.

«Вот только что появилось сообщение, что правительство Бельгии решило направить 92 млн евро налогов, полученных от… кражи активов, на что? Мало того, что они совершают с правовой точки зрения… абсолютно неправедные вещи, так они ещё и собираются направить эти деньги на приобретение оружия», — заявил Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

По словам замглавы Совбеза, «нелегитимность санкций провоцирует ещё и абсолютно аморальные последствия». Он уточнил, что понимать это нужно всем.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у Евросоюза есть «юридическое заключение», согласно которому замороженные активы России «можно» использовать для восстановления Украины. Эти средства, в частности активы Центробанка России, пойдут на восстановление инфраструктуры Украины после завершения конфликта, отметил Виганд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные заявления представителя Еврокомиссии, отметил, что подобные посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы.