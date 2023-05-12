Москва, 12 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

Путин провёл телефонный разговор с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. Разговор состоялся по инициативе ЮАР.

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«Поддержав высказанную Сирилом Рамафосой идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта, Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей», — говорится в сообщении.

Глава российского государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая Путин в телефонном разговоре с Рафамосой подтвердил готовность Москвы поставлять зерно и удобрения африканским странам. Также лидеры обсудили двусторонние отношения, подготовку к саммиту Россия — Африка и встречу БРИКС на высшем уровне.

5 апреля Путин пригласил представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.