На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
Симферополь, 12 мая 2023, 17:57 — REGNUM На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА, заявил 12 мая глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Ситуация под контролем. Аксёнов рекомендовал гражданам не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.
7 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки на Крым более десяти дронов. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось отразить нападение. Один из дронов упал в лесу, а ещё два беспилотника были сбиты над морем.
За день до этого появилась информация, что силы российской ПВО сбили в небе над Крымом две украинские баллистические ракеты оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Тогда также никто не пострадал, разрушений не было.
Власти региона неоднократно отмечали, что полуостров надёжно защищён и попытки ВСУ напасть обречены на провал.