Симферополь, 12 мая, 2023, 17:57 — ИА Регнум. На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА, заявил 12 мая глава региона Сергей Аксёнов.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400 в Крыму

По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Ситуация под контролем. Аксёнов рекомендовал гражданам не паниковать и доверять только проверенным источникам информации.

7 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки на Крым более десяти дронов. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось отразить нападение. Один из дронов упал в лесу, а ещё два беспилотника были сбиты над морем.

За день до этого появилась информация, что силы российской ПВО сбили в небе над Крымом две украинские баллистические ракеты оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Тогда также никто не пострадал, разрушений не было.

Власти региона неоднократно отмечали, что полуостров надёжно защищён и попытки ВСУ напасть обречены на провал.