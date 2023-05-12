Санкт-Петербург, 12 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест лидера государства приведёт к началу войны, заявил 12 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. Вывоз детей. МУС.

По его словам, МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны.

«Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев, выступая 12 мая на Петербургском международном юридическом форуме, назвал Международный уголовный суд (МУС) маловразумительной, никому не нужной и бессильной структурой, а также «правовыми импотентами».

17 марта на сайте МУС появилась информация о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых обвинили в «совершении военных преступлений на Украине».

Якобы «есть основания» считать российского президента лично ответственным за «незаконное перемещение населения» Украины. При этом речь идёт о детях Донбасса, которых Россия спасала от неонацистов. В России в отношении судей МУС возбуждено уголовное дело. Отметим также, что Россия не ратифицировала Римский статут МУС.