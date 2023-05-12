Владикавказ, , 18:01 — REGNUM Ушла из жизни актриса осетинского кинематографа Светлана Дудиева. Об этом 12 мая сообщила ГТРК «Алания».

«Не стало одной из самых красивых актрис осетинского кинематографа — Светланы Дудиевой. Её Венеру — мать пяти девочек в любимом многими поколениями фильме «Семейная драма» — помнит каждый житель нашей республики», — говорится в сообщении.

Светлана Дудиева Кадр из к/ф «Пишите письма». реж Роберт Меркун. 1981. СССР

Отмечается, что выпускница осетинской студии ГИТИСа играла в театре, работала режиссёром на североосетинском радио. Светлана Дудиева также участвовала в кинокартинах «Здесь мой дом» и «Пишите письма».

Как передавало ИА REGNUM, советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни в Эстонии, в городе Нарва. Причина внезапной кончины не уточняется. Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ. Получил известность после участия в фильмах «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев», где он сыграл аптекаря. Также снимался в картинах «Возьми меня с собой», «Мужские портреты», «Смиренное кладбище». Последним фильмом для него стали «Небеса обетованные».

Заслуженный артист России Анатолий Елизаров скончался в своей квартире на юге Москвы из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Анатолий Елизаров родился 16 февраля 1943 года, он был известен как мим, актёр и кинорежиссёр. В 1995 году получил звание «Заслуженный артист России», был доцентом Российской академии театрального искусства.