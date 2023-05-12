Владикавказ, 12 мая, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Ушла из жизни актриса осетинского кинематографа Светлана Дудиева. Об этом 12 мая сообщила ГТРК «Алания»

Gadini Свечи

Как указали журналисты, Дудиева была одной из самых красивых актрис осетинского кинематографа.

«Её Венеру — мать пяти девочек в любимом многими поколениями фильме «Семейная драма» — помнит каждый житель республики», — говорится в сообщении.

Артистка была выпускницей осетинской студии ГИТИСа. Известна также ролями в театре. По завершении актёрской карьеры работала режиссёром на североосетинском радио.