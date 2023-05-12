Москва, 12 мая, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 мая в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рафамосой подтвердил готовность Москвы поставлять африканским странам зерно и удобрения, в том числе бесплатно, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«При обсуждении проблематики глобальной продовольст­венной безопасности подтверждена готовность российской стороны поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе ЮАР. Путин и Рафамоса обсудили двусторонние отношения, подготовку к саммиту Россия — Африка и встречу БРИКС на высшем уровне, а также ситуацию на Украине, сообщили в пресс-службе.

27 апреля в ходе рабочей встречи с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым Владимир Путин заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили те страны, которые «не особо» в этих удобрениях нуждались. Страдают же от этого развивающиеся рынки, в том числе в странах Африки, Латинской Америки, Азии, отметил президент.

20 марта, выступая на парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», Владимир Путин заявил, что Россия добросовестно исполняет все свои обязательства по поставкам в африканские страны продуктов питания, удобрений и топлива, «внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности». Москва готова поставлять удобрения странам Африки бесплатно, но Запад не даёт этого делать, добавил президент.