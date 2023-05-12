В Дагестане уничтожили двух экстремистов, стрелявших в полицейских
В Дагестане ликвидировали двух религиозных экстремистов, открывших огонь при задержании
Махачкала, 12 мая, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В Дагестане ликвидированы два экстремиста, которые оказали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе МВД республики.
Отмечается, что 11 мая два неустановленных лица напали на водителя такси с целью завладения его автомобилем. При попытке задержания они оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.
У бандитов обнаружили две гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с тремя патронами и два ножа. По информации правоохранителей, оружие они планировали использовать для вооружённого нападения на сотрудников полиции.
Нападавшие впоследствии были опознаны как сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе, покинувшие место постоянного проживания.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта неизвестные лица, используя огнестрельное оружие, совершили нападение на пост полиции, расположенный на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское. В результате нападения пострадали двое сотрудников полиции.