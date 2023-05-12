Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР о приостановке членства в организации

Москва, , 17:54 — REGNUM Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановке членства в организации, сообщила 12 мая МПК на своём официальном сайте.

Паралимпийская сборная России по биатлону © ИТАР-ТАСС/Артур Лебедев

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР», — сказано в заявлении.

Таким образом, решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется «в связи с отсутствием убедительных доказательств».

Отдельно в сообщении организации говорится о работе с дальнейшими методами защиты прав спортсменов в ситуации недопуска к международным соревнованиям.

Вместе с тем в решении трибунала указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, следж-хоккей, танцы на колясках).

МПК рассмотрит вопрос о статусе членства ПКР в организации на генеральной ассамблее в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, членство ПКР в Международном Паралимпийском комитете было приостановлено в ноябре 2022 года в связи с ситуацией на Украине. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявлял, что организация примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх — 2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК).

В апреле Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в Организацию Объединённых Наций (ООН) с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) к недопущению дискриминации российских паралимпийцев.

Между тем в конце марта глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.