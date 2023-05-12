Москва, 12 мая, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве отчима и мать 16-летней девушки, мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы, женщину — в съёмке и публикации видеозаписей изнасилования, передаёт 12 мая Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По этой информации, мужчина, инженер строительной компании, и его жена, генеральный директор торговой компании, решили снимать порнографические материалы с участием своей падчерицы и дочери в том числе для заработка.

Сотрудники полиции задержали отчима девушки и возбудили в его отношении дела по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Позднее была задержана и мать пострадавшей, на неё и её мужа заведено также дело об использовании несовершеннолетнего гражданина в съёмках порнографических материалов.

Издание отмечает, что на учёте в полиции семья не состояла.

11 мая сообщалось о задержании в подмосковном Дзержинском женщины, снимавшей порнографические ролики с участием собственного девятилетнего сына. По подозрению причастности к изнасилованию и публикации этих материалов также задержан её 26-летний знакомый. На учёте в социальных органах семья не состояла. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.