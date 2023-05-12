Медведев заявил, что против России развязана полномасштабная гибридная война

Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Сегодня против России развязана полномасштабная гибридная война. Об этом 12 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в пограничных областях России, совершают диверсии и политические убийства», — сказал Медведев.

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Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия ведёт специальную военную операцию, чтобы защитить свою территориальную целостность, суверенитет и обеспечить безопасность своих граждан.

Он добавил, что противники России ведут дело к Третьей мировой войне и глобальной катастрофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что задача России — вернуть миропорядок к принципам равенства и недопущения господства одних стран над другими По его словам, нужно заставить уважать дух и букву закона, включая устав ООН и основополагающие принципы международного права.

Также Медведев напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма. Он выразил уверенность в том, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.