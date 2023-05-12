Медведев заявил о полномасштабной гибридной войне против России
Санкт-Петербург, 12 мая 2023, 17:34 — REGNUM Сегодня против России развязана полномасштабная гибридная война. Об этом 12 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
«Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в пограничных областях России, совершают диверсии и политические убийства», — сказал Медведев.
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Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия ведёт специальную военную операцию, чтобы защитить свою территориальную целостность, суверенитет и обеспечить безопасность своих граждан.
Он добавил, что противники России ведут дело к Третьей мировой войне и глобальной катастрофе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что задача России — вернуть миропорядок к принципам равенства и недопущения господства одних стран над другими По его словам, нужно заставить уважать дух и букву закона, включая устав ООН и основополагающие принципы международного права.
Также Медведев напомнил, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма. Он выразил уверенность в том, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.