Рим, 12 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Просьба одной женщины «благословить ребёнка» возмутила папу Римского Франциска, и он ответил отказом. Об этом случае понтифик рассказал 12 мая на конференции в Риме по вопросам демографии.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По его словам, недавно во время аудиенции одна женщина попросила благословения для своего ребёнка и открыла сумку с сидевшей там собакой.

«Я потерял терпение и упрекнул её, сказав, что многие дети голодают, а вы привели мне собаку», — приводит слова понтифика газета The New York Post.

По словам Франциска, некоторые семьи стали вместо потомства заботиться о собаках в условиях демографического кризиса. Из-за высоких расходов на детей им приходится пересматривать приоритеты.

Он признал существование «почти непреодолимых ограничений» для женщин, вынужденных делать выбор между карьерой и материнством. В Италии только богатые люди могут позволить себе создание семьи, так как это означает «титанические усилия», добавил глава католической церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии в 2022 году рождаемость впервые упала ниже отметки в 400 тыс. человек. Показатель снижается 14 лет подряд, общая численность населения уменьшилась на 179 тыс. до 58,85 млн человек.