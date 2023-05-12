Брюссель, 12 мая, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Правительство Бельгии согласовало пакет «военной и гражданской помощи Украине» на сумму в 92 млн евро и намерено получить эту сумму за счёт замороженных российских активов, сообщили в пресс-службе правительства 12 мая.

Zuma/TASS Украинский флаг в Бельгии

«Общая сумма выделяемых (Украине — ред.) финансовых средств составляет 92 млн евро. Источник средств — налоговые поступления от замороженных в Бельгии российских финансовых активов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что половина указанной суммы, 46 млн евро, должна пойти на «военную помощь» Украине в преддверии контрнаступления ВСУ, в частности, на предоставление Украине того вида вооружений, о котором она попросит, вероятно — бронированной техники, вооружений и боеприпасов.

Власти Бельгии и ранее заявляли о намерении «помогать Украине» за счёт изъятых российских активов. В частности, 4 мая премьер-министр страны Александер Де Кроо сказал, что правительство Бельгии получило 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и направит все эти средства Украине.

Европейские страны «превратились в барыг и торговцев краденым», никак иначе характеризовать их намерение распоряжаться по своему усмотрению украденными у России деньгами нельзя, заявил, комментируя эти высказывания Де Кроо, депутат Госдумы Алексей Диденко.

11 мая официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у Евросоюза есть «юридическое заключение», согласно которому замороженные активы России «можно» использовать для восстановления Украины. Эти средства, в частности активы Центробанка России, пойдут на восстановление инфраструктуры Украины после завершения конфликта, отметил Виганд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные заявления представителя Еврокомиссии, отметил, что подобные посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимы.